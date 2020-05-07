Стивен Кинг объяснил, почему люди читают страшные книги на самоизоляции

Нью-Йорк, 7 мая. Американская писатель Стивен Кинг объяснил, почему людям нравится читать книги со страшными историями в период самоизоляции. Об этом он рассказал в эфире The Late Show.

«Люди тяготеют к ужасным историям, когда времена тяжелые. А времена сейчас, безусловно, страшные. Но когда вы читаете страшную историю, например, «Если оно кровоточит» или «Игра Джеральда» (романы Кинга. — Прим. ФАН), или любой другую работу, которую я написал, то ситуация там даже более ужасна, чем нахождение под домашним арестом без туалетной бумаги», — говорит писатель.

По его словам, отождествление с вызовами, с которыми сталкиваются персонажи страшных историй поможет отрешиться от насущных проблем, а также вернет здоровый сон тем, кто испытывает стресс.

В феврале сообщалось, что Стивен Кинг передал за 1 доллар права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» 16-летней жительнице Томска Диане Костыриной. Подписать контракт с Кингом школьница смогла благодаря программе Dollar Baby. В рамках программы Стивен Кинг делится авторскими правами с молодыми режиссерами со всего мира.

Ранее жителям Москвы представили список произведений, за прочтением которых можно приятно и с пользой провести время во время самоизоляции. Перечень не теряющих актуальности книг размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».