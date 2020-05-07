Эксперт рассказал, на какие услуги резко повысится спрос после пандемии

Москва, 7 мая. После окончания режима самоизоляции могут подорожать импортные товары, а также услуги салонов красоты, заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

По его прогнозам, спрос на услуги парикмахеров после карантина может резко повыситься.

«Однако говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, потому что не было возможности их потратить, не приходится. Соответственно, если у покупателя есть деньги, он несет их в магазины, если денег нет, мы получим ту ситуацию, которая есть на рынке сейчас. Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то», — объясняет Карпов.

Он подчеркивает, что в конце марта ажиотажный спрос поднял цены на имбирь и лимон. За несколько дней на фоне распространения коронавируса их стоимость увеличилась в 3 раза. Но к середине апреля цены вернулись на прежний уровень.

Также он подчеркнул, что рост цен будет зависеть от решения каждого конкретного предпринимателя. Например, кто-то из парикмахеров повысит цены на услуги, чтобы компенсировать санитарные издержки и простой. В худшем случае это вынудит некоторых предпринимателей уйти с рынка, потому что появятся конкуренты, готовые предложить более низкие цены на услуги.

Ранее генеральный директор информационного агентства InfoLine Иван Федяков предостерег россиян от бесполезных вложений. Он говорит, что вкладывать деньги в товары в период кризиса не стоит, поскольку это не поможет защитить накопления.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.