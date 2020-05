В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Москва, 7 мая. Американское издание We Are The Mighty показало пример выполненного в симуляторе NukeMap моделирования взрыва 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы над Москвой.

Авторы материала отмечают, что при таком взрыве поражены были бы северо-восточная часть региона и почти вся Ярославская область.

В издании отмечают, то 10000-мегатонная бомба, которую разрабатывал американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер, могла бы целиком уничтожить Германию, Великобританию, Францию, Северную или Южную Корею.

Автор материала пишет, что в итоге США отказались от разработки бомбы, которая превзошла бы по мощности советскую «Царь-бомбу» почти в 200 раз, сделав ставку на оружие небольшой мощности.

«Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США», — пишут в We Are The Mighty.

Ранее академик РАН Сергей Рогов заявил, что из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, существует риск роста угрозы ядерной войны, сообщила газета «Известия». По его словам, Белый дом обусловил продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая. Однако этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Академик отметил, что в настоящее время СНВ-3 по существу является последним договором о контроле над ядерными вооружениями. Если прекратит действовать и он, военная напряженность резко возрастет, включая угрозу ядерной войны, считает Рогов.

Академик выразил мнение, что противостояние между Вашингтоном и Пекином становится центральной осью международных общественных отношений. В этом Рогов увидел параллели с холодной войной.