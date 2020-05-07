Москва, 7 мая. Часто мыть руки и чрезмерно поливать их антисептиком — опасно, заявила врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

По словам специалиста, чрезмерное использование антисептиков может разрушить защитный барьер кожи и спровоцировать дерматит, что в свою очередь, лишь повысит риск попадания инфекции в организм.

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева отмечала, что для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства.

Ранее специалисты Роспотребнадзора делились инструкциями по выбору антисептика для рук в условиях распространения коронавируса. По их словам, в дезинфицирующем средстве должен быть спирт, а также широкий спектр действия.

«При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Эксперты говорят, что средство лишь с антибактериальным действием в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, может быть неэффективным.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».