Комаровский рассказал, как обеспечить безопасность работников офиса после пандемии

Москва, 7 мая. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, какие меры должны приниматься для работы офисов после окончания карантина, введенного на фоне коронавируса. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, прежде всего стоит определить, кто из сотрудников находится в группе риска. Таким работникам лучше оставаться на дистанционном режиме некоторое время после отмены режима самоизоляции.

«Молодые, до 50 так точно, однозначно могут работать», — говорит Комаровский.

Он подчеркивает, что важно постоянно следить за состоянием здоровья сотрудников, в том числе проверять у них температуру. Комаровский говорит, что на одного человека в офисе должно приходиться не менее 8 кв. м, а между рабочими местами расстояние в 2 метра.

Специалист отмечает, что стоит контролировать уровень влажности воздуха, а также обеспечивать правильный воздухообмен и сквозное проветривание. Сотрудники должны регулярно мыть руки, а туалеты должны быть устроены так, чтобы человек как можно реже контактировал с поверхностями.

Ранее Комаровский оценил использование противогаза в качестве средства индивидуальной защиты. По его словам, он может обезопасить от коронавируса, однако крайне неудобен для использования. Он говорит, что люди, делающие заявления о необходимости ношения противогазов, никогда ими не пользовались. Доктор подчеркнул, что один поход в магазин в противогазе навсегда отобьет желание его носить.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.