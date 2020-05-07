Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России

Москва, 7 мая. В ближайшие пять дней несколько российских регионов ожидает аномально теплая погода. Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально жаркая погода прогнозируется в Уральском федеральном округе и Западной Сибири: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области», — сообщил ТАСС Вильфанд.

Синоптик уточнил, что температура в этих регионах будет превышать норму на 7-10 градусов, столбики термометров покажут около 25 градусов тепла. Ближе к 10-11 мая станет еще жарче: воздух прогреется до 30 градусов.

В Омской и Томской областях также ожидается превышение средних значений на десять градусов в ближайшие пять дней.

Отметим, ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщи, что лето в этом году может стать самым жарким за всю историю, на что указывают как прогнозы Росгидромета, так и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций.

Он также обратил внимание, что жаркое лето несет опасность ухудшения ситуации с лесными пожарами на территории РФ.

Позднее климатолог Алексей Карнаухов выразил мнение, что заявление о том, что предстоящее лето может стать одним из самых жарких, вполне справедливо. Он отметил, что при современных изменениях климата «не нужно быть Нострадамусом», чтобы понять, что каждый следующий год будет жарче предыдущего.