Мясников назвал симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь

Москва, 7 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, при которых необходимо вызвать скорую помощь.

По словам специалиста, вызывать «скорую» надо, если есть спутанность сознания, проблемы с дыханием или несбиваемая высокая температура.

«Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней, <…> если вы принимаете жаропонижающие, вы не переносите температуру, а она давит и давит, — это повод вызвать врача», — заявил в эфире программы «Спасибо, доктор!» на ютьюб-канале Соловьев LIVE Мясников.

Тревожными симптомами врач назвал выраженное обезвоживание, изменения давления или ритма сердца. В остальных случаях он призвал россиян не перегружать врачей.

Мясников подчеркнул, что отличить коронавирус от другой инфекции обыватель не может, поэтому при невысокой температуре следует просто оставаться дома.

Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева предупредила, что регулярное использование санитайзеров и антисептиков может вызывать сухость, раздражение, зуд, аллергию и покраснение кожи, пишет газета «Известия».

По словам эксперта, слишком частые мытье и дезинфекция рук могут негативно повлиять на состояние кожных покровов. Для профилактики негативных реакций она рекомендовала использовать увлажняющие средства и защитный крем с барьерными свойствами.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире превышает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 258 тысяч человек.