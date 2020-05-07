Греческий эпидемиолог оценил вероятность переноса COVID-19 комарами

Афины, 7 мая. Комары не являются переносчиками COVID-19, заявил представитель министерства здравоохранения Греции по новому коронавирусу, эпидемиолог Сотирис Циодрас.

Журналисты поинтересовались у Циодраса, могут ли комары переносить новый вид коронавируса, как лихорадку Западного Нила.

«Не переносится комарами вирус, у нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Это позитивно. Во-вторых, мы надеемся, что роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность», — ответил чиновник.

При этом он добавил, что последние два года уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила был низким. Однако бдительность терять не стоит.

Отметим, ранее в США была обнаружена первая зараженная коронавирусной инфекцией собака. Мопс по кличке Уинстон жил с больными COVID-19 хозяевами в штате Северная Каролина. У него, как и у французской кошки, проявлялись характерные симптомы заболевания — кашель, чихание и недоедание. Домашние животные с COVID-19 были найдены и в других странах, в том числе в Бельгии, Китае, Нидерландах, Франции. Исследователи считают, что заражение человека от животного маловероятно.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более 3,7 млн человек, более 258 тыс. человек погибли.

В России выявлено более 165 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1530 человек умерли. В ночь на четверг стало известно, что за прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 39 смертей пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передавал Ридус. Всего с начала пандемии в столице скончались 905 человек, заразившихся COVID-19.