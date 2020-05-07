Выявлен фатальный недостаток украинского модернизированного танка Т-72АМТ

Киев, 7 мая. Обнаружен фатальный недостаток украинского боевого танка Т-72АМТ. Недавно выяснилось, что в танке, который активно нахваливают украинские СМИ, есть серьезные недочеты, делающие танк бесполезным в ночное время.

Т-72АМТ оптимизирован для ведения боевых действий лишь в дневных условиях, так как на нем установлен устаревший советский прицел 1К-13-49, который был принят на вооружение 35 лет назад. Он применялся на советских танках Т-55М и Т-62М, которые воевали в Афганистане.

Прицел имеет своеобразную конструкцию: днем служит для наведения управляемых ракет на дальность до 4 км, а ночью он может использоваться лишь как прицел для стрельбы из пушки и спаренного пулемета. Запуск ракет в ночное время при помощи 1К-13-49 невозможен.

«Можно, конечно, работать через дневную ветвь, но для этого необходимо, чтобы над полем боя висели осветительные ракеты, артиллерийские снаряды или аналогичного предназначения авиабомбы», — подчеркивают эксперты.

Они отмечают, что характеристики для действий в ночное время были посредственными даже для середины 1980-х. Дальность опознания цели в пассивном режиме составляет всего лишь 500 м. При использовании подсветки инфракрасного осветителя, который легко выдает местоположение техники, результаты тоже не впечатляют — максимум 1,2 км.

Существуют модернизированные версии прицелов, но и их максимум не превышает 1,1 км, что по современным меркам ничтожно мало — тепловизоры «видят» в 3 раза дальше. При этом даже в новых версиях 1К-13-49 не предусмотрена функция стрельбы ракетой в темное время суток.

Такие фатальные недочеты сводят к минимуму шансы украинских Т-72АМТ в ночном бою.

Ранее военный эксперт отмечал, что Украина использует военные самолеты, совершенно непригодные для модернизации. Технике уже больше 30 лет, власти замалчивают эту критическую ситуацию. По словам эксперта, когда техника окончательно выработает свой ресурс, у Киева не останется ничего.