Москва, 7 мая. Доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов назвал самой «страшной» особенностью COVID-19 отсутствие действующего лечения.

«Я же кардиолог в мирной жизни, практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять», — рассказал Родионов интервью газете «Московский Комсомолец» .

Врач «красной зоны» указал на низкую эффективность рекомендуемых антибиотиков, противовирусных и противомалярийных препаратов. Кислородную поддержку пациентов, у которых нарастает дыхательная недостаточность, Родионов назвал «не лечением». По его словам, «совсем тяжелых» больных приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких. Однако в таком случае «прогноз очень плохой», подчеркнул специалист.

Родионов отметил, что, вероятно, на особенности течения болезни влияют три фактора: генетические особенности человека, иммунный ответ — способность иммунной системы справиться с попаданием возбудителя и вирусная нагрузка — количество полученных вирусных частиц.

На генетические особенности и иммунную систему человек повлиять не может. Но такие меры профилактики, как перчатки и маска, способны уменьшить вирусную нагрузку, заключил врач.

Вспышка вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире превышает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч заразившихся. В России заболевание выявлено у почти 170 тысяч человек, умерли 1 537 инфицированных.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».