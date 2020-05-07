В ВОЗ назвали хорошими показатели смертности от COVID-19 в России

Москва, 7 мая. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высоко оценила принятые в РФ эпидемиологические меры, которые позволили снизить уровень смертности от COVID-19.

«В России эти показатели [уровень смертности] очень хорошие. Мы считаем, что да, потому что на самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только 20%. Это очень хорошо… Это значит, что эпидемиологические меры смогли уберечь эту самую уязвимую группу населения», — заявила Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более 3,7 млн человек, более 258 тыс. человек погибли.

В России выявлено более 165 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1530 человек умерли.

В ночь на четверг стало известно, что за прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 39 смертей пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передавал Ридус. Всего с начала пандемии в столице скончались 905 человек, заразившихся COVID-19.