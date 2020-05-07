Москва, 7 мая. Американские ученые сумели доказать, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, увеличивает шансы на выживание.

Известно, что у многих пациентов с коронавирусом развиваются осложнения на фоне тромбообразования. Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке проанализировали показатели выживаемости среди больных, которые получали и не получали тромболитики во время лечения.

В исследовании были рассмотрены более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Результаты показали, что пациенты, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные результаты, как в отделениях интенсивной терапии, так и при обычном лечении. Риск возникновения у них внутренних кровотечений оценивается всего лишь в 3%.

«Это может предотвратить возможные смертельные события, связанные с коронавирусом, включая сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию», — комментирует итоги анализа исследователь Валентин Фустер.

Согласно результатам, умершие пациенты, которые принимали антикоагулянты, проводили в среднем 21 день в больнице, в то время как не принимавшие в среднем умирали на 14 день нахождения в медучреждениях. Особенно результаты выделяются у пациентов на ИВЛ: 62,7% скончавшихся среди тех, кто не принимал антикоагулянты и 29,1% среди пациентов, чье лечение предусматривало прием таких препаратов.

Ранее вирусолог Игорь Никоноров заявлял, что препараты против гриппа являются неэффективными при лечении коронавируса. По его словам, они демонстрируют эффективность при использовании по назначению, однако они не могут помочь больным с новым коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».