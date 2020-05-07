Глава Подмосковья рассказал об экономических потерях региона от коронавируса

Москва, 7 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ожидаемые показатели экономики региона во втором квартале на фоне пандемии коронавируса. По его словам, второй квартал ожидается хуже первого.

«Первый квартал у нас был, ну это ещё до карантина, хороший. Второй квартал будет нехорошим. Нужно дожить и посмотреть. Очевидно, что прибыль компаний и НДФЛ расти точно не будут, мы прогнозируем, что выпадающие доходы нам обеспечены», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор указал, что ситуация с опасной инфекцией могла бы развиваться с куда большими темпами. Он заявил, что все решения по недопущению распространения коронавирусной инфекции были приняты властями своевременно. Также губернатор напомнил, что введенный в Подмосковье режим самоизоляции дает результаты.

Напомним, что Московская область находится на второй строчке в десятке регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом, уступая только Москве. После Подмосковья идет Петербург, где число больных коронавирусом продолжает расти.

По данным на 1 мая, в регионе зафиксировано 16 590 случаев коронавируса, выздоровели 611 человек, скончались 141 человек. С 15 апреля в Московской области ввели систему цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте.

Столичные власти призвали горожан оставаться дома в майские праздники и не нарушать самоизоляцию, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких, пишет RT.