Москва, 7 мая. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал «выдыхаться».

Парламентарий подчеркнул, что ужесточать карантинные меры в России не следует. Онищенко считает, что люди должны работать.

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — отметил Онищенко в эфире НСН.

Депутат напомнил, что у РФ свой путь развития ситуации с эпидемией, тем не менее, страна опирается и на международный опыт, изучает ситуацию и экстраполирует, но не копирует ее на свои реалии. По его словам, «коронавирус делает поправки» на региональные особенности, и, согласно статистике, «везде разные уровни распространенности инфекции».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал коронавирус SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире превышает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч заболевших. В России заболевание выявлено у почти 170 тысяч человек, умерли 1 537 инфицированных.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавируса в России, сообщает RT. По ее словам, благодаря оперативно принятым эпидемиологическим мерам эти показатели в норме.