Отец Бритни Спирс запретил ей рожать от фитнес-тренера 

Лос-Анджелес, 7 мая. Популярная певица Бритни Спирс три года встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Однако пара не может завести детей, поскольку против этого категорически выступает отец артистки Джейми Спирс.

Уже много лет отношения Бритни с отцом нельзя назвать идеальными. Пока Джейми был опекуном дочери, он распоряжался не только ее финансовым состоянием, но и пристально следил за личной жизнью. По словам инсайдеров, отец запретил дочери узаконить отношения с Асгари а также выступает категорически против того, чтобы Бритни заводила детей.

«В конце прошлого года Бритни рассказала следователю, который занимался делами о наследстве, что хочет родить ребенка. Джейми всегда выступал против того, чтобы Бритни забеременела», — цитирует источники «СтарХит».

Джейми Спирс законодательно получил право вести дела дочери после ее скандального поведения в 2008 году. Тогда у певицы произошел нервный срыв, который закончился госпитализацией в психиатрическую клинику.

Новый ухажер не понравился отцу, поэтому Бритни решила обратиться в суд, чтобы лишить родителя прав на свое опекунство. В настоящее время полномочия отца перешли в руки звездной помощницы Джоди Монтгомери.

Ранее газета «Известия» писала о том, как Бритни Спирс поменяла имидж. Она активно занимается спортом, много времени проводит с детьми и своим возлюбленным. Певица не забывает радовать фанатов фотографиями из спортзала и со своих концертов.

В начале марта 13-летний сын Бритни Джейден Федерлайн провел прямой эфир со своими подписчиками. В ходе него он рассказал о своем деде Джейми, добавив, что желает ему смерти. Он не стал подробно вдаваться в семейный скандал, однако отметил, что в последнее время старается помочь своей матери. Он добавил, что не уверен в возвращении Бритни на сцену.