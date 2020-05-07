Украинский историк увидел плюсы во вражде Киева с Польшей и Румынией

Киев, 7 мая. Вражда Украины со своими западными соседями Польшей и Румынией говорит о суверенности Киева и повышает вес государства на международной арене, заявил украинский историк Андрей Козацкий.

«Я считаю добрым знаком, что сейчас Украина конфликтует со своими соседями поляками и румынами – это свидетельствует о праве на субъектность Украины, про суверенизацию украинской позиции», — говорит историк.

По его словам, со времен Кучмы Киев договаривался с Варшавой и Бухарестом, и Украина не могла ничего сделать, лишь следовать интересам Польши и Румынии.

«То, что Украина спорит, – говорит о том, что мы набираем вес в мировой политике, и это позитивно», – констатировал Козацкий.

Отметим, что согласно переписи населения Дмитрия Дубилета, за рубежом работало почти 4 млн человек, в том числе в Польше и Румынии.

Были претензии у киевских властей и к Чехии. В сентябре 2019 года Министерство иностранных дел Украины негативно расценило встречу президента Чехии Милоша Земана с членами организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». Украинские дипломаты сочли ее за попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны.

В тот же период между Украиной и Польшей разгорелся очередной скандал из-за украинских гастарбайтеров.