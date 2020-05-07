Мэр Одессы уверен, что Зеленский хочет «косить» неугодных чиновников руками Саакашвили

Одесса, 7 мая. Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, с какой целью президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, собирается назначить бывшего главу Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост советника по реформам. По мнению Труханова, Киев таким образом намерен бороться с несогласными главами регионов.

«Власть должна найти на всех управу. А управа у них одна – правоохранительная машина и машина репрессий... Суды антикоррупционные как-то там работают, следователи НАБУ что-то там расследуют, прокуратура что-то делает. Нет лидера, который бы организовал это и пошел «косить» всех мэров неугодных, чиновников. Поэтому вытащили человека, которому терять нечего вообще – Михаила Саакашвили», — сказал Труханов.

Одесский мэр отметил, что предложенная Саакашвили должность является формальной. Как заявил Труханов, бывший грузинский президент не будет заниматься реформами. Вместо этого он будет выполнять поручения президента в различных украинских городах.

Труханов подчеркнул, что недооценивать Саакашвили было бы ошибкой. По его словам, бывший глава одесской обладминистрации – «очень способный» человек, от которого можно ожидать много.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. Соответствующее предложение ему сделал президент Украины Владимир Зеленский. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства.