Военный ВСУ случайно расстрелял сослуживцев во время учений

Донецк, 7 мая. Один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения в результате неосторожного обращения с автоматом их сослуживца. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань.

По словам представителя ДНР, во время учебных стрельб в 109 батальоне 10 бригады у солдата заклинил автомат.

«В нарушение требований безопасности военнослужащий попытался лично устранить неисправность, в результате чего был открыт беспорядочный огонь, и тяжелые ранения получили военнослужащие Билан и Бохтенко, при этом Билан скончался в ходе транспортировки в медроту», — рассказал Астрахань.

После разбирательств по данному инциденту выяснилось, что во время проведения занятий по огневой подготовке на стрельбище отсутствовал руководитель стрельбы. Командира батальона вызвали для объяснений к командиру бригады. После этого комбат провел «воспитательную беседу» с виновником инцидента, после чего военнослужащего госпитализировали с переломом ребра и ключицы.

Чтобы скрыть детали инцидента, в штаб ООС доложили, что трое силовиков были якобы ранены при обстреле со стороны ДНР, передает «ПолитНавигатор».

Отметим, ранее в Народной милиции ДНР уже сообщали о росте небоевых потерь в рядах ВСУ. В частности, в зоне дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ один из рядовых на почве национальных разногласий расстрелял трех своих сослуживцев. Один боец погиб от выстрела в голову, еще двое получили тяжелые ранения брюшной полости.

Позднее стало известно, что двое военнослужащих 59-й бригады были травмированы после того, как при погрузке на платформу автомобильного трала перевернулся танк Т-64. Трое военнослужащих 30-й бригады получили огнестрельные ранения, еще 15 — травмы различной степени тяжести в результате массовой драки. Еще трое силовиков 93-й бригады были ранены при неосторожном обращении с оружием. В этот момент они были пьяны.

3 мая стало известно, что пьяный пожилой боец ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил поджег по неосторожности блиндаж и получил ожоги средней степени тяжести.