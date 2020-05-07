Британия приветствовала усилия России по разработке вакцины против COVID-19

Лондон, 7 мая. Великобритания приветствовала усилия РФ в области научных исследований и в разработке вакцины против COVID-19. Об этом по итогам телефонного разговора министров иностранных дел Соединенного Королевства и России Доминика Рааба и Сергея Лаврова заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Великобритании отметили, что телефонный разговор предоставил возможность обсудить ответные действия на коронавирус, а также важность сотрудничества по этому вопросу.

«Мы приветствуем усилия России в области научных исследований и разработки вакцины, а также ее готовность помочь оказавшимся в затруднительном положении британцам вернуться из России на родину», — цитирует источник в МИД Великобритании ТАСС.

По его словам, по времени разговор был рассчитан таким образом, чтобы «совпасть с 75-летним юбилеем завершения Второй мировой войны». Телефонные переговоры стали первыми с июля прошлого года, когда Рааб занял свой пост.

МИД РФ в заявлении информировал, что главы внешнеполитических ведомств обеих стран констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, а также выразили настрой на решение проблем в прагматичном ключе.

В министерстве указали, что Лавров и Рааб обсудили вопросы международной повестки, в том числе внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и работу Совета Безопасности ООН. Министры также обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что обвинения Лондона в хакерских атаках на научные организации в отношении России и Ирана не заслуживают внимания. Парламентарий считает, что британские власти продолжают традицию голословных обвинений в адрес России.