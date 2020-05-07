Зеленский отчитал старых украинских политиков за «хитросделанность»

Киев, 7 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые украинские партии пытаются изменить законодательство и установить «надуманные барьеры для региональных партий на местных выборах». Об этом он заявил во время своего обращения к гражданам страны.

Президент отметил, что у некоторых украинских партий активизировался вирус, сидевший у них 28 лет. Он сказал, что этот вирус — «хитросделанность».

«Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий», — говорит Зеленский.

По его словам, таким образом старые политики пытаются пролезть в органы власти против воли местных жителей.

«Фактически – избавить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион на лучшее», — отмечает украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что не допустит никаких схем вроде «двух третей» или «5%».

«Старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство», — резюмировал глава государства.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Киеву следует отказаться от притязаний на Донбасс и построить для проукраинских переселенцев несколько городов в Херсонской области. По его словам, средства на возведение новых населенных пунктов может дать Запад.