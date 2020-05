Экс-ведущая «Дома-2» Жужа заявила, что ее «бесят ходячие конвейеры по кормлению детей»

Как же бесят меня эти ходячие конвейеры по кормлению детей ! Суют мне своё вымя прям везде ! Если вы кормите грудью - МОЛОДЦЫ!!!! Но есть ещё люди которые не кормят , по определённым причинам. Какое вы право имейте оскорблять людей которые не кормят грудью?! Ваше тупорылое мышление - «не кормишь, значит херовая мать»- это уже бесит! Вам молоко походу в голову ударило! И кстати да... По-моему я писала пост про то что б все #Яжматери отписались от сюда ????

KᗩTYᗩ ᒍᑌᒍᗩ Катя Жужа (@katyajuja555) May 6, 2020