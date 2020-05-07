Экс-ведущая «Дома-2» Жужа заявила, что ее «бесят ходячие конвейеры по кормлению детей»

Москва, 7 мая. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа сделала резкое заявление о матерях, кормящих грудью. Сейчас Жужа беременна вторым ребенком.

Телеведущая заявила, что ее раздражают женщины, которые пытаются навязать ей грудное вскармливание.

«Как же бесят меня эти ходячие конвейеры по кормлению детей! Суют мне свое вымя прямо везде! Если вы кормите грудью — молодцы! Но есть еще люди, которые не кормят по определенным причинам. Какое вы право имеете оскорблять людей, которые не кормят грудью?!», — заявила она.

По словам Жужи, сейчас она мечтает о том, чтобы вернуть прежнюю форму и вновь вести активный образ жизни. Она рассказала, что первым делом после родом начнет посещать косметолога, солярий и спортзал, а также начнет курс детокса и антицеллюлитного массажа.

Отметим, что сейчас Жужа ждет второго ребенка. От первого брака у нее есть дочь Николь.

Напомним, что в марте известный хип-хоп-исполнитель Джиган показал подписчикам видео, в котором его супруга Оксана Самойлова кормит новорожденного сына грудью. Рэпер поделился в своем Instagram-аккаунте двухминутным видеороликом, в котором мелькают все члены его большого семейства. По всему дому резвятся дети, а в небольшой комнате Самойлова кормит долгожданного сына грудью. Поклонники музыканта оказались солидарны с кумиром. Видео с кормящей сына женой рэпера привело в восторг фолловеров.