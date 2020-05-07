Скончался брат Нонны Мордюковой

Москва, 7 мая. В ночь на среду скончался родной брат народной актрисы СССР Нонны Мордюковой Василий Литвинов, носивший фамилию матери. Об этом в беседе с KP.RU сообщила сестра артистки, художник по костюмам Наталья Катаева.

По предварительным данным, к смерти могла привести коронавирусная инфекция. Родственники полагают, что Литвинов мог заразиться COVID-19 когда несколько дней назад ходил в магазин за продуктами. Болезнь развивалась крайне быстро.

Литвинов окончил авиационный институт, а после работал инженером в аэропорту «Быково». Мордюкова поддерживала с братом близкие и теплые отношения. Похороны пройдут на кладбище рабочего поселка Панки — в Люберцах, где захоронена его мать.

В начале апреля стало известно, что в столичной инфекционной больнице в Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян, ему было 72 года. Казарян работал в столичном ФИАН имени Лебедева, занимался исследованиями лазеров. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, вскоре подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя несколько дней сообщалось, что американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Гарфилд снялся более чем в 100 фильмах и телешоу. Он наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Бананы», «Разговор», «Клуб Коттон» и «Девятые врата».

Ранее от коронавируса на 70-м году жизни скончался американский актер Марк Блюм, известный по ролям в сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Клан Сопрано», также он сыграл в известной комедии «Крокодил Данди».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более 3,7 млн человек, более 258 тыс. человек погибли.

В России зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1530 человек умерли.