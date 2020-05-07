Пентагон признал гибель более 130 мирных жителей в ходе атак США

Вашингтон, 7 мая. Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий с участием американских военнослужащих в прошлом году, еще 91 человек был ранен.

Согласно докладу Пентагона, в результате операции США против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии погибли 22 человека, 14 были ранены.

В результате действий американских военных в Афганистане погибли 108 мирных граждан, 75 пострадали. В Сомали двое погибших и три раненых.

Издание The New York Times отмечает, что приведенные Пентагоном цифры гораздо ниже тех, которые ранее озвучивали правозащитные и гуманитарные организации, в том числе Amnesty International и Airwars Monitoring Group. Минобороны США объясняет несоответствие в данных различными методиками подсчета.

2 мая стала известно, что американские военные застрелили мирного гражданина Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, передают «Известия». Мужчина проезжал на машине по автотрассе рядом с нефтяным месторождением Конико и свернул с главной дороги. Военнослужащие США открыли огонь. В результате сириец скончался от многочисленных ранений.

В конце апреля африканское командование США (Africom) опубликовало отчет, согласно которому в период с 1 февраля 2019 года по 31 марта 2020 года более 20 сомалийских мирных граждан были убиты во время воздушных ударов.

1 Организация запрещена на территории РФ.