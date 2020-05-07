Семенович рассказала, что ей пришлось пережить из-за своей большой груди

Москва, 7 мая. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о проблемах, которые принесла ей ее большая грудь. По ее словам, внушительный бюст привел к развитию ряда комплексов.

Певица дала интервью изданию Woman.ru, вспомнив о начале своей карьеры в шоу-бизнесе после ухода из фигурного катания. Семенович рассказала, что была очень неуверенной в себе и совершенно не знала, с чего начать. По ее словам, главной причиной этого стала жесткая спортивная дисциплина. Он отметила, что применяемые в профессиональном спорте методы пагубно влияют на подростков и мешают жить долгие годы спустя.

Занявшись шоу-бизнесом, Семенович обнаружила, что столкнулась с новыми проблемами – в этот раз из-за размера груди.

«Из-за большой груди развился комплекс, так как я регулярно становилась объектом колких шуточек. Семенович — это сиськи. Никто никогда не видел и не хотел видеть, чего я в этой жизни добилась. Они просто продолжали смеяться. В какой-то момент такое отношение меня добило, и я впала в дикую депрессию», — рассказала певица.

Поэтому певица была вынуждена пойти на уменьшение груди. Семенович подчеркнула, что сейчас бы не согласилась на такую операцию, но тогда она была уверена, что сможет таким образом изменить мнение публики о себе.

Семенович ранее назвала сорокалетие прекраснейшей порой в жизни женщины. Артистка считает, что в современном мире, когда косметология и спорт в свободном доступе, любая представительница прекрасного пола может выглядеть даже лучше, чем в более молодые годы. Телеведущая отметила, что нередко именно в 40 лет женщины начинают заводить семью.