Появилось видео с места смерти миллиардера Босова

Москва, 7 мая. Опубликовано видео с места гибели миллиардера Дмитрия Босова. Предприниматель свел счеты с жизнью в своей подмосковной резиденции, передает 5-tv.ru.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб. Следственный комитет начал проверку по факту смерти Босова.

52-летний предприниматель покончил с собой в подмосковном Усово, в своем особняке. Тело Босова было найдено его супругой в спортивно-оздоровительном центре на территории резиденции. До этого она не могла до него дозвониться и заволновалась. Правоохранители также обнаружили принадлежавший бизнесмену пистолет Glock. Следственный комитет подтвердил гибель миллиардера от огнестрельного ранения. Полиция выясняет детали инцидента и изучает место происшествия.

Как отмечают «Известия», следователи не обнаружили предсмертной записки Дмитрия Босова. Комментируя кончину бизнесмена, его сын Антон заявил, что речь идет о «семейных делах». Он призвал не «гадать на кисельной гуще» и ждать официальной версии следствия.

Отметим, что Дмитрий Босов занимал 86 строчку в рейтинге Forbes. Он был владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь». Также ему принадлежало творческое пространство Artplay. Его состояние оценивалось в 1,1 млрд долларов.