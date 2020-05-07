Варнава рассказала Собчак о перенесенных операциях на груди

Москва, 7 мая. Актриса Екатерина Варнава в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что единственная пластическая операция, на которую она решилась — это уменьшение груди.

В интервью Ксении Собчак актриса рассказала, что в юном возрасте испытывала массу дискомфорта из-за огромной груди.

«Шестого размера сиськи — вы понимаете, что это такое? Человеку 16 лет! Денег не было в семье. Я покупала [на рынке] на Теплом Стане лифчики, и даже туда не помещались мои сиськи. Я была королевой сись в школе, меня высмеивали… Когда сиськи полезли, все полезло — щеки, попа. Если бы только сиськи, а я оставалась худой, не было бы вопросов. Потом прыщи начались… Короче, жесть», — пожаловалась Варнава.

При этом она категорически опровергла обвинения в том, что проделала несколько пластических операций. По ее словам, однажды она решилась «накачать губы», однако очень скоро «их выкачала, чтобы они вернулись в нормальное состояние».

«Я уменьшила грудь в два раза. Один раз это была неудачная операция, а один раз нормально. В Америке сделали неудачно, а в России удачно», — рассказала актриса.

Сейчас она придерживается здорового образа жизни. По словам Варнавы, она отказалась от мяса еще 16 лет назад, уже шесть лет не ест морепродукты, не ест хлеб и бросила курить.

В середине апреля известная российская актриса Анна Семенович выложила в соцсети необычное обращение к своим подписчикам. В нем артистка просит своих поклонниц внимательно следить за фигурой, пока сохраняется режим самоизоляции. Для пущей наглядности она предстала в гриме, который использовался в клипе на песню «Хочешь», где Семенович изображала девушку, страдающую от лишнего веса.

Пользователи поддержали шутливое обращение Семенович и отметили, что проблема лишних килограммов действительно становится необычайно актуальной в условиях карантина.