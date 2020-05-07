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Трамп отказался верить китайской статистике по коронавирусу

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Трамп отказался верить китайской статистике по коронавирусу

Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает достоверными статистические данные по распространению коронавируса, предоставленные Китаем. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Американские президент отметил, что данные по США, в то же время, он считает заслуживающими доверия.

«Я думаю, данные по США такие, какие они есть. Приблизительно 70 тысяч [человек умерли]. Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — заявил Трамп

Информацию о числе зараженных в США предоставляет Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. Согласно его данным, в США произошло более 1,2 миллиона заражений коронавирусом, скончались более 71,5 тысячи человек. В то же время, в Китае было зафиксировано 82,8 тысячи заражений, а число летальных исходов составило около 4,6 тысяч. 

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 2518 тысяч человек.

Напомним, ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом. Возведение современного корпуса заняло всего 38 дней, сообщает телеканал RT.

Трамп отказался верить китайской статистике по коронавирусу

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Источник: ТАСС
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