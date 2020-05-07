Центробанк ожидает смягчения ограничений по коронавирусу в июне

Москва, 7 мая. Центробанк РФ прогнозирует, что в июне в России уже будут смягчены ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

Напомним, что в рамках борьбы с коронавирусом власти РФ объявило неделю с 30 марта нерабочей. С тех пор период нерабочих дней был продлен на весь апрель, а затем и до 11 мая включительно. Как отмечается в докладе Банка России, в таких условиях динамика российской экономики в этом году будет повторять траекторию мировой экономики.

«После глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», — говорится в докладе.

Согласно прогнозу регулятора, ограничительные меры рассматриваются как временное снижение потенциала экономики. Центробанк также исходит из более низких, чем предполагалось, темпов роста потенциала на горизонте прогноза.

«Это отражает результат адаптации как мировой, так и российской экономики к изменениям, а также действие ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+», — подчеркивается в документе.

Ранее RT сообщало, что кабмин освободил регионы от уплаты бюджетных кредитов в текущем году в связи с распространением коронавируса. Более того, в последующие годы субъекты РФ получат рассрочку на погашение задолженности. Решение позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты в период пандемии.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.