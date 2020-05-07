Мировые деятели культуры и ученые предостерегают мир от глобальной катастрофы

Париж, 7 мая. Деятели культуры, среди которых Роберт Де Ниро, Мадонна и Михаил Барышников, а также мировые ученые призвали лидеров и жителей стран изменить образ жизни для предотвращения экологической катастрофы.

«Пандемия COVID-19 - это трагедия. Она заставляет нас осознать всю угрозу существованию человечества. Итог ясен, простой корректировки привычек не будет достаточно, речь идет о системном кризисе», — говорится в открытом письме, опубликованном газетой Le Monde.

В письме, которое подписали около 200 человек, подчеркивается, что миру грозит «экологическая катастрофа». Авторы документа отмечают, что «речь идет об угрозе глобальной катастрофы, последствия которой не поддаются оценке».

Деятели искусств и ученые призывают глав государств и рядовых жителей пересмотреть принципы, отказавшись от потребительской философии, которая уже привела всех «к отрицанию самой жизни».

«Загрязнение воздуха, потепление климата на планете, разрушение естественных пространств ведут мир к точке невозврата», — подчеркивают авторы открытого письма.

Письмо подписали мировые звезды, среди которых Роберт Де Ниро, Жюльет Бинош, Михаил Барышников, Джейн Фонда, Барбара Стрейзанд, Моника Белуччи, Стинг, Мадонна, а также несколько нобелевских лауреатов. Среди них Иоганн Дайзенхофер, Жак Дюбоше, Альбер Ферт и другие.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более 3,7 млн человек, более 258 тыс. человек погибли.

В России зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1530 человек умерли. В связи с угрозой дальнейшего распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.