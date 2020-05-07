Минэкономразвития предложило «автоматом» продлить действие лицензий для ряда сфер

Москва, 7 мая. Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект, предполагающий расширение перечня сфер, в которых будет продлено действие лицензий (разрешений) «автоматом». Копия письма Минэкономразвития есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Документ предусматривает внесение коррективов в ряд федеральных законов для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение развития экономики в условиях пандемии коронавируса.

Законопроект предусматривает продление срока действия разрешений и документов, касающихся осуществления работы такси, сферы туризма и гостиничного бизнеса (мера коснется 1,5 тыс. гостиниц и высвободит им средства в общем объеме 75,8 млн рублей), результатов проведения специальной оценки условий труда (будет автоматически продлено более 1,2 тыс. сертификатов), обучения по охране труда или проверки знаний требованиям охраны труда, а также аттестации аварийно-спасательных служб и формирований (мера коснется 12 тыс. спасателей и около 300 служб и формирований).

Ранее Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ законопроект, который дает право правительству устанавливать особенности предоставления госуслуг в регионах в условиях пандемии коронавируса