В Чехии изучают информацию о прибытии в Прагу «россиянина с ядом»

Прага, 7 мая. Служба безопасности и информации Чехии, чьей задачей является контрразведывательная деятельность, обратилась к генеральной прокуратуре страны начать расследование по факту утечки в СМИ секретной информации о якобы имевшем место прибытии в Прагу «сотрудника российских спецслужб» с ядом. Об этом сообщает газета Lidové noviny (LN).

Как сообщали ранее чешские СМИ, в Прагу 27 апреля якобы прибыл «сотрудник» одной из российских спецслужб, у которого в чемодане находилась ампула с рицином. Чешская пресса утверждает, что он въехал в страну по дипломатическому паспорту. Российская сторона уже отметила полную бездоказательность этих обвинений.

Чешские журналисты утверждали, что этот яд будто бы предназначался для главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба, которым в день прибытия россиянина обеспечили усиленную охрану.

Напомним, решение о сносе памятника советскому маршалу Коневу власти района Прага-6 приняли еще в сентябре прошлого года. Монумент демонтировали 3 апреля этого года. Коларж заявлял, что памятник передадут в музей истории ХХ века.

Российское посольство в этой связи направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость беспочвенных нападок на РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию чешского еженедельника фейком и очередным раздражителем в российско-чешских отношениях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что никто не предъявил доказательств попытки отравления.