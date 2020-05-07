Депутаты Рады поддержали закон, который поможет им скрывать имущество

Киев, 7 мая. Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект, позволит им не декларировать имущество внебрачных детей.

В среду состоялось заседании антикоррупционного комитета Рады. По словам члена комитета Ярослава Юрчишина, данный законопроект приняли в основном силами президентской партии «Слуги народа», передает News Front.

Закон позволяет украинским депутатам избежать обязательного декларирования доходов и имущества, переписав все на несовершеннолетних детей, которые не проживают с ними. Также не должны будут подавать декларации советники президента Украины на общественных началах.

Отметим, двумя днями ранее стало известно, что бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко преумножила свое состояние и стала долларовым миллионером. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Тимошенко получила сумму в размере 148,34 млн гривен, которая равняется примерно 5,5 млн долларов. Сумма является компенсацией убытков, которые бывший премьер-министр понесла из-за политических гонений.

Ранее недвижимость в России нашли у нового министра социальной политики Украины Марины Лазебной. С 2009 года во владении Лазебной находится квартира в РФ, площадь которой составляет 31,7 квадратных метра. Также в декларации говорится, что у чиновницы есть три квартиры в Киеве, родительский дом с участком и квартира в Киевской области.