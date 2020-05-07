Первый канал отреагировал на высылку своего корреспондента из Белоруссии

Москва, 7 мая. Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Белоруссии, а также лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации телевизионную группу Первого канала после выхода сюжета о ситуации с коронавирусом в стране.

По словам пресс-секретаря дипломатического ведомства Белоруссии, корреспонденты Первого канала «были лишены аккредитации в соответствии с законом о СМИ и положением об аккредитации», передает RT. Он говорит, что данное решение было принято из-за распространения информации якобы «не соответствующей действительности».

Посольство Белоруссии в РФ пока не комментируют ситуацию и ждут официального документа из Минска в отношении российских корреспондентов.

Ранее ООН призвала Белоруссию принять незамедлительные меры по ужесточению социального дистанцирования на фоне распространения коронавируса. Эпидемия в стране перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует срочного усиления карантинных мер. В стране на протяжении последних 4-х недель наблюдается стабильный рост числа инфицированных.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».