Кандидат в президенты заявил, что Польше нужны не американские F-35, а армия медсестер

Варшава, 6 мая. В условиях пандемии коронавируса Польша должна тратить средства не на американские истребители F-35, а «армию хорошо оплачиваемых медсестер». С таким заявлением выступил кандидат на пост президента республики от левых сил Роберт Бедронь во время президентских дебатов.

«Люди говорят, что настоящую опасность представляют собой засуха, пандемия, экономический кризис. Это настоящие проблемы полек и поляков. Сегодня нам не нужны F-35, потому что они не погасят пожары, не помогут победить коронавирус», — сказал он.

По его словам, в сложившейся ситуации Польша нуждается в «армии хорошо оплачиваемых медсестер».

О дороговизне американских самолетов заявил также кандидат от партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Он отметил, что Польша приобретает самолеты F-35 c переплатой в размере десяти миллионов долларов, которые являются «оплатой за посредничество американского правительства Босак добавил, что значительная часть стоящих на вооружении Польши самолетов F-16 сейчас попросту неисправны.

Напомним, что 32 самолета F-35A вместе с логистическими и учебными пакетами обошлись польской стороне в 4,6 миллиарда долларов. В состав логистического пакета вошли восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией, оборудование, необходимое для наземного обслуживания самолетов.

Президентские выборы в Польше должны были пройти 10 мая, однако правящая партия «Закон и справедливость» не смогла вовремя провести через парламент законопроект о голосовании по почте. Предполагается, что голосование перенесут на 17 или 23 мая. Не исключается перенос и на более поздний срок.