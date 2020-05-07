Инфекционист объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Москва, 7 мая. Врач-инфекционист Николай Малышев объяснил, почему мужчины уязвимее перед коронавирусом, чем женщины, передает MK.RU.

Малышев подтвердил сообщения о том, что среди жертв коронавируса большинство составляют представители мужского пола. В том числе, об этом ранее сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Причина этого явления — прежде всего в менее здоровом образе жизни мужчин и в частности в таких вредных привычках, как курение и употребление алкоголя», — подчеркивает инфекционист Малышев.

По его словам, различия в тканях тел мужчин и женщин не при чем. Это подтверждает и то, что при трансплантации органов пол не учитывается.

«На самом деле, все дело в том, что мужчины по своей природе менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины. А потому и чаще болеют самыми разными болезнями, и чаще умирают», — говорит специалист.

Он привел статистику, согласно которой на каждые 489 девочек на планете рождаются 511 мальчиков, часть из которых относительно рано погибает. В итоге, к 40 годам число женщин и мужчин выравнивается, после чего женщин становиться больше.

Специалист говорит, что были случаи выздоровления женщин от коронавируса в возрасте 93 и 104 лет.

«Правда, и среди мужчин встречаются «крепкие орешки». Был, например, у меня пациент, отсидевший в ГУЛАГе с 1937 по 1955 годы. Пусть у него там выпали все зубы. Но он вышел из лагеря и прожил потом чуть ли не до 95 лет», — рассказывает Малышев.

По словам инфекциониста, в вопросе выздоровления главное не пол человек, а его жизненная энергия.

Ранее официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавируса в России, передает RT. По ее словам, в РФ эти показатели в норме, благодаря оперативно принятым эпидемиологическим мерам.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.