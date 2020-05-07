Правительству РФ предложили упростить получение основных госуслуг на время пандемии

Москва, 6 мая. Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение кабмина законопроект, который дает право правительству устанавливать особенности предоставления госуслуг в регионах в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба министерства.

«Новые полномочия позволят сократить очный контакт при предоставлении государственных услуг за счет использования разных способов дистанционного взаимодействия, минимизации истребуемых документов, продления сроков действия уже выданных документов и назначенных мер поддержки», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что только на федеральном уровне каждый год россияне подают лично более 10 млн заявлений. Речь идет о госуслугах по назначению пенсий, компенсаций, обеспечения средствами реабилитации. Если правительство поддержит проект министерства, эти услуги можно будет получить в упрощенном порядке, в частности, по электронной почте или с использованием мессенджеров и соцсетей.

От предоставления некоторых документов можно будет вовсе отказаться, например, документов об образовании, лишь заявив об их наличие. Соответствующим органам нужно будет самостоятельно проверить эти документы.

Днем ранее сообщалось, что Минкомсвязи на фоне пандемии коронавируса предлагает разрешить россиянам совершать ряд сделок путем авторизации на портале «Госуслуги». На первом этапе планируется запустить новый функционал в порядке эксперимента. Подписать документы таким образом можно будет при совершении сделок с использованием портала государственных услуг, при заключении договоров аренды федерального имущества и ряда других действий, список которых еще предстоит определить.