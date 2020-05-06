Погребинский объяснил высказывания Кулебы о «возвращении» Крыма

Москва, 6 мая. Политолог Михаил Погребинский рассказал, чем руководствуются украинские власти, делая заявления о своих планах «вернуть Крым». По его словам, Киев вынужден следовать «обязательной антироссийской программе», в соответствии с которой необходимо делать подобные высказывания.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед Киевом стоят три задачи для «возвращения» Крыма. По его словам, Украина должна удерживать вопрос о полуострове на повестке дня, чтобы он не забывался, обеспечивать эффективность санкций против России, а также использовать дополнительные инструменты международного давления на Москву.

По словам Погребинского, в Киеве прекрасно понимают, что Крым вернуть не получится. Однако Украина вынуждена следовать заявленной антироссийской программе.

«Я понимаю, что среднее IQ нашей новой власти зашкаливает, но некоторые проявляют особый идиотизм, как, например, наш министр иностранных дел, упомянутый Кулеба, или министр юстиции. И все же я думаю, что они понимают, что шансов вернуть Крым нет, по крайней мере в какой-то ближнесрочной перспективе», — отметил эксперт.

Погребинский объяснил, что если министр иностранных дел Украины не будет ругать Россию, то он рискует лишиться своей должности. Отсюда следуют высказывания Кулебы о «возвращении» Крыма.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.