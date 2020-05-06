Режиссер рассказал, почему решили снять новую часть «Диверсанта»

Москва, 6 мая. Сериал «Диверсант. Крым» был снят по многочисленным просьбам фанатов первых частей картины, отметил режиссер продолжения сериала Дмитрий Иосифов в беседе с iReactor.

Напомним, что первые две части сериала о Великой Отечественной войне вышли в 2004 и 2007 годах. Спустя 13 лет поклонников картины ожидает сюрприз — 9 мая на экраны выйдет долгожданная третья часть «Диверсант. Крым».

«Причина снять продолжение — популярность предыдущих частей. Приходили просьбы и пожелания, потому что сериал, эти герои, эта история, полюбились зрителями. Актеры также вполне охотно согласились сняться в картине», — говорит режиссер сериала Дмитрий Иосифов.

По его словам, «не стоит гадать на кофейной гуще» повторит ли третья часть успех первых двух. Иосифов считает, что продолжение истории не разочарует фанатов.

«Успех может зависеть от совпадения с ожиданиями, от ситуаций, в которых живут люди в данный момент времени. Есть очень много факторов, которые влияют на то, попадает этот фильм или не попадает в зрителя. А какой-то непреложный закон популярности вывести — если б кто-то его знал, поверьте мне, это был бы самый удачливый продюсер», — отметил режиссер.

Отметим, что премьера третьей части состоится на Первом канале. Главные роли в картине сыграли актеры из прошлых частей Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков. В сериале также снялись Сергей Колтаков, Александр Обласов, Дирк Мартенс, Джошуа Гроте, Мокк Кристиан, Адриан Цвикер, Дарья Жовнер и другие.