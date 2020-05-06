В ВОЗ оценили метод лечения больных COVID-19 плазмой

Москва, 6 мая. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что методика лечения больных COVID-19 плазменной терапией находится на стадии научных исследований. Пока данного метода нет в рекомендациях всемирной организации.

«Доказательная база есть, что плазма может использоваться... Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки», — заявила Вуйнович во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Представитель ВОЗ подчеркнула, что на данный момент методика, предполагающая переливание плазмы крови переболевших пациентов, находится на уровне научных исследований.

«На данный момент лечение плазмой еще не рекомендовано ВОЗ, потому что нет достаточных доказательств», — уточнила она.

Отметим, ранее старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров в ходе онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него» на площадке Медиагруппы «Патриот» отметил, что использование плазмы крови для лечения вирусных инфекций не является новым методом. Такой метод называется пассивной иммунизацией, однако он имеет некоторые ограничения, так как донором плазмы может стать только полностью здоровый человек.

Как сообщали «Известия», итальянские ученые предложили в ряде случаев использовать термин MicroCLOTS вместо COVID-19. Это связано с тем, что болезнь вызывает повреждения сосудов и повышенное образование тромбов, которые могут возникать не только в легких, но и в мозге, и других жизненно важных органах. Российские специалисты отметили, что факт специфической связи COVID-19 c сосудистыми патологиями пока не доказан.