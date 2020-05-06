Названа дата судебного заседания по иску Пригожина к Соболь

Москва, 6 мая. Предварительное судебное заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к юристу ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь и телеканалу «Царьград» назначено на 7 мая.

На сайте Тверского суда сообщается, что заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена пройдет в четверг.

«Назначена беседа на 07.05.2020 10.55», — говорится в сообщении суда.

Напомним, Пригожин подал иск к Соболь и «Царьграду», требуя опровергнуть обвинения в причастности к нападению на мужа юриста ФБК Сергея Мохова.

Поводом для обращения в суд стал сюжет «Царьграда», который был снят во время избирательной кампании в Мосгордуму летом прошлого года. Соболь утверждает, что в 2016 году на ее мужа якобы совершили нападение. Однако никаких доказательств, что на Мохова действительно напали, предоставлено не было. Тем не менее Соболь уверяет, что к нападению якобы причастен бизнесмен, и использует ложные обвинения для самопиара.

В начале апреля Пригожин заявил, что Соболь пыталась распространять информацию о нем, которая не имеет ничего общего с действительностью.