Сын миллиардера Босова прокомментировал смерть отца

Москва, 6 мая. Сын миллиардера Дмитрия Босова Антон призвал не торопиться с выводами относительно недавней смерти его отца и дождаться официальной версии следствия.

Комментируя кончину Босова, его сын заявил, что речь идет о «семейных делах».

«Давайте дождемся официальной версии от следствия и не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные», — рассказал Босов-младший телеканалу «360».

Тело миллиардера было обнаружено в подмосковном селе Усово его родственниками. Согласно предварительной версии следствия, 52-летний предприниматель мог покончить с собой. На теле покойного было найдено огнестрельное ранение, а рядом с мертвым бизнесменом находился пистолет Glock 19. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего, опрашивая знакомых и родственников погибшего.

По данным журнала Forbes, всего за год Дмитрий Босов смог переместиться в списке самых богатых людей России с 102 места на 86. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.