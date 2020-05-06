ВВС ЛНА нанесли удары по позициям сирийских и турецких наемников в Мисурате

Триполи, 6 мая. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесла серию ударов по позициям сирийских наемников и турецкому командному штабу в Мисурате, в 200 км восточнее Триполи, сообщает Sky News – Arabia.

По данным СМИ, налетам подвергся авиационный колледж, превращенный наемниками в опорный пункт. Также удары были нанесены по находящемуся там же складу с вооружением и боеприпасами, сдетонировавшими от прямого попадания.

Согласно имеющимся данным, во время налета погибли несколько турецких военных, а также пострадал один катарский офицер.

الله أكبر ولله الحمد



وصول ضابط #قطري جريح إلى مستشفى #مصراتة #ليبيا — سالم الشرقاوي (@agly1988) May 6, 2020

Напомним, что в Ливии продолжается гражданский конфликт между Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседающего в Триполи. Уже больше года стороны ведут бои за столицу после того, как Хафтар начал наступление на Триполи с целью, освобождения главного города Ливии от террористов и наемников.

Отметим, что Турция оказывает всяческую поддержку ПНС, перебрасывая туда боевиков и наемников из Сирии, а также поставляя вооружение и боеприпасы. Недавно было опубликовано видео, на котором запечатлен боевик ПНС, стреляющий из турецкого гранатомета Mk 19. Запись стала очередным свидетельством расширяющегося вмешательства Анкары в дела Ливии и нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в североафриканскую страну.