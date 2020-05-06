Бывший солист MBAND впервые рассказал о причинах распада группы

Москва, 6 мая. Бывший солист группы MBAND Никита Киоссе впервые рассказал о распаде коллектива.

Киоссе признался, что роспуск коллектива не был для него неожиданностью. По его словам, данный сценарий неоднократно обсуждался продюсерами, так как все участники группы давно переросли проект.

«Каждый из нас так или иначе думал об этом. В какой-то момент нам троим стало просто тесно в группе, у каждого сформировался свой взгляд на развитие себя как творческой единицы. Конечно, до последнего никто не хотел именно распада группы», — пояснил он.

Киоссе также добавил, что он продолжает сотрудничать с Константином Меладзе. При этом в ближайшее он планирует выпустить сольный альбом.

Многие фанаты были уверены, что Киоссе запишет совместный трэк с другим экс-участником MBAND Владиславом Раммом. Однако Киоссе опроверг данную информацию, отметив, что больше не общается с Раммом.

«Вообще, при старте группы он был моим самым близким другом, мы даже вместе снимали квартиру. И сегодня я хочу сказать «спасибо» за то, что благодаря ему я впервые осознал, что такое предательство. После «дружбы» с Владом я стал меньше доверять людям», — отметил Киоссе.

Стоит отметить, что Рамм со скандалом ушел из группы MBAND в 2015 году. При этом продюсер Константин Меладзе обвинил Рамма в профессиональной непригодности.