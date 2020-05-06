Нюша в эффектном боди с глубоким декольте устроила ночные танцы

Москва, 6 мая. Певица Нюша опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором продемонстрировала танец в боди с глубоким декольте. Подписчики оценили видео, назвав танец «чувственным» и «нежным».

Значительная часть российского шоу-бизнеса использует время самоизоляции для личностного и творческого развития. Так же поступила и Нюша, решив показать свои хореографические способности.

Она выложила видео с чувственным и ритмичным танцем в боди и легкой накидке. В комментариях отметили, что хореографическая импровизация пришлась по душе.

Нюша и ранее поражала поклонников снимками в эффектных нарядах. Недавно у певицы вышла совместная песня с Егором Кридом, интерес к которой она предусмотрительно подогрела пикантным фото в Instagram. Кроме того в апреле Нюша поделилась с поклонниками фото в полупрозрачном мини-платье. Она решила узнать у фанатов, насколько хорошо они помнят ее сценические образы и спросила, где представала в этом наряде. Поклонники не только безошибочно узнали платье, но и завалили певицу комплиментами.

В провокационном платье она сфотографировалась в гардеробной во время самоизоляции. Белый полупрозрачный и облегающий наряд выгодно оттенил загорелую кожу артистки и подчеркнул достоинства ее фигуры. Ранее подписчики звезды также отметили работу ее супруга, который сумел запечатлеть ее с такого ракурса, что ее ноги оказались той же длины, что и у стоящей рядом светской львицы Виктории Лопыревой.