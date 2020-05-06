Рогозин считает, что амбиции США около Луны могут привести «к очередному Ираку»

Москва, 6 мая. Американская инициатива по созданию международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны сравнима с вторжение США в Ирак и Афганистан. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание «коалиции согласных» (как вариант — «коалиции желающих»), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед, к поставленной цели», — написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Он также добавил, что результатом американской инициативы напоминает «очередной Ирак и Афганистан».

Ранее стало известно, что США готовят проект международного соглашения, которое будет регулировать порядок добычи полезных ископаемых на поверхности Луны. По данным СМИ, договор может быть подписаны с Канадой, Японией, Евросоюзом и ОАЭ.