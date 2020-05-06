حصاد أخبار سوريا ,6 مايو: التحالف الدولي يعزز وجوده في الحسكة ، هجوم على حاجز الجيش السوري في درعا

سوريا ، 6 مايو: وصول حوالي 300 جندي من قوات التحالف الدولي شرق محافظة الحسكة ، ومسلحون مجهولون هاجموا حاجز الجيش السوري في درعا.

وصول 300 جندي من قوات التحالف الدولي إلى الحسكة

تواصل القوات الأمريكية استعادة نفوذها شرق نهر الفرات ، بتعزيزالوجود العسكري في الحسكة. يذكر أن رتل من المعدات العسكرية وصلت إلى القاعدة العسكرية الأمريكية "كسرة" في قرية تل بيدر.

كما كثف التحالف الدوريات في شرق المحافظة. وصل رتل آخر من 300 جندي في عربات مدرعة إلى الحسكة من شمال العراق صباح اليوم بعد عبور الحدود عبر نقطة تفتيش الوليد غير القانونية.

هجوم مجهول على حاجز الجيش السوري في درعا

قامت "الخلايا النائمة" من المتشددين بعملية تفجير في شرق محافظة درعا. ونتيجة للهجوم الذي قام به مجموعة من المجهولين على نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري بالقرب من قرية مليحة الغربية ، قتل جنديان سوريان وأصيب جنديان آخران بجروح.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. ربط المحللون العسكريون العدد المتزايد للهجمات على المسؤولين والقوات الحكومية في درعا "للخلايا النائمة" للجبهة الجنوبية التي انفصلت في 2018. بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، واصل المتطرفون أنشطتهم السرية في شمال البلاد.

إنفجار حلب

انفجار في شمال محافظة حلب في ريف شران الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وبحسب البيانات ، تم تركيب عبوة ناسفة بدائية الصنع على شاحنة صغيرة مملوكة لمقاتلي الجيش الوطني السوري . يشتبه في قيام "قوات الدفاع عن النفس" بتركيب القنبلة ، وهي مسؤولة أيضًا عن تنظيم الهجوم الإرهابي في عفرين في 28 أبريل وعن الانفجار الذي وقع في مسجد في مدينة الباب ، في 5 مايو.

هجمات على المسلحين في إدلب

حاولت مجموعة من المسلحين المجهولين اقتحام مقر هيئة تحريرالشام في قرية الفوعة بمحافظة إدلب. وردا على ذلك ، أطلق المسلحون النار من البنادق آلية ، مما أدى إلى إصابة وقتل عدة مهاجمين.

أفادت الأنباء أنه في قرية مصرين ، حاولت مجموعة من الأشخاص المجهولين مسلحين برشاشات إيقاف مركبة مدرعة لهيئة تحرير الشام واختطافها ، لكنهم واجهوا مقاومة. تذكر أنه قبل يومين ، على طريق إدلب - معرة مصرين ، هاجم رجال مجهولون رتل تابع لهيئة تحرير الشام. في 2 مايو ، جرت محاولة اغتيال القائد الميداني لهيئة تحرير الشام في مركز مراقبة تركي. ولا يزال غير معروف مَن يقف أعضاء اي جماة وراء سلسلة الهجمات.