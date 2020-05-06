Ивлеева показала свои фото до переезда в Москву

Москва, 6 мая. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, как 5 лет назад переехала в Москву из Петербурга.
Разбирая фотоальбомы на карантине Ивлеева нашла фотографии пятилетней давности. По словам интернет-знаменитости, на первых порах в столице ей пришлось нелегко.
«Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес», — пишет Ивлеева.
Она признается, что недавно поймала себя на мысли, что стала меньше мечтать и больше не ставит перед собой конкретных целей.
«Безусловно я много работаю, и, кажется, что у меня все схвачено. С одной стороны так и есть, а с другой — я несусь по волнам своих достижений, и в меру амбиций одно дельце вытекает из другого. Пять лет назад у меня были более конкретные мечты: переезд, комфортные условия жизни и, кстати, я действительно загадывала себе ТЭФИ», — отмечает телеведущая.
Напомним, что в прошлом году Настя Ивлеева получила ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма».
Она опубликовала старые фото в Instagram. В тот период у нее завязывались отношения с выпускником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным. Музыкант и посоветовал ей завести блог в Instagram и снимать вайны.
Пять лет прошло с момента как я переехала в Москву... Карантин дело такое, от скуки можно и фотоальбомы разобрать???? И я практически этим занялась. И осознала, что пошёл шестой год... Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы???? Где они? Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой(????)бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию - хостес. Но, этот пост не о воспоминаниях. А о мечтах! Недавно поймала себя на мысли что не мечтаю. Не ставлю конкретной цели больше. Безусловно я много работаю, и кажется что у меня все схвачено:) С одной стороны так и есть, а с другой, я несусь по волнам своих достижений и в меру амбиций, одно дельце вытекает из другого. 5 лет назад у меня были более конкретные мечты, что ли... переезд, условия жизни и кстати, я действительно загадывала себе ТЭФИ. Правда, думала получить его будучи ведущей Решки, но вышло все ещё круче. Я получила их две и за исключительно личный проект???? За 5 лет я многого достигла, факт! Но, вот сейчас мне 29 лет и я понимаю что могу и хочу ещё больше. Хочу как раньше, ощущать трепет и страх типа: «а получится ли?». Нужно замахнутся на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального. Ведь как мы видим, все может осуществиться и потому, с этого момента я снова хочу вернуть те ощущения, когда буквально вгрызаешься в осуществление своих желаний! Чтобы по прошествии пары лет, наткнуться на этот пост и сравнить какие случились перемены, результаты, поражения и победы.... Давайте вместе? Загадаем казалось бы неосуществимое! Загадаем что то сильно желанное! И с этого момента пообещаем друг другу над этим работать, каждый день! И мечтать, посылая сигналы в космос. Давайте вместе начнём добиваться цели! Загадали?! Я - да! Вперёд!❤️
Недавно Ивлеева показала поклонникам свой провальный танец на шесте. Она попыталась повторить профессиональные движения на пилоне, но оконфузилась — рухнула с него. Видеоролик с танцем блогер разместила в своем Instagram.