Ивлеева показала свои фото до переезда в Москву

Пять лет прошло с момента как я переехала в Москву... Карантин дело такое, от скуки можно и фотоальбомы разобрать???? И я практически этим занялась. И осознала, что пошёл шестой год... Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы???? Где они? Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой(????)бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию - хостес. Но, этот пост не о воспоминаниях. А о мечтах! Недавно поймала себя на мысли что не мечтаю. Не ставлю конкретной цели больше. Безусловно я много работаю, и кажется что у меня все схвачено:) С одной стороны так и есть, а с другой, я несусь по волнам своих достижений и в меру амбиций, одно дельце вытекает из другого. 5 лет назад у меня были более конкретные мечты, что ли... переезд, условия жизни и кстати, я действительно загадывала себе ТЭФИ. Правда, думала получить его будучи ведущей Решки, но вышло все ещё круче. Я получила их две и за исключительно личный проект???? За 5 лет я многого достигла, факт! Но, вот сейчас мне 29 лет и я понимаю что могу и хочу ещё больше. Хочу как раньше, ощущать трепет и страх типа: «а получится ли?». Нужно замахнутся на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального. Ведь как мы видим, все может осуществиться и потому, с этого момента я снова хочу вернуть те ощущения, когда буквально вгрызаешься в осуществление своих желаний! Чтобы по прошествии пары лет, наткнуться на этот пост и сравнить какие случились перемены, результаты, поражения и победы.... Давайте вместе? Загадаем казалось бы неосуществимое! Загадаем что то сильно желанное! И с этого момента пообещаем друг другу над этим работать, каждый день! И мечтать, посылая сигналы в космос. Давайте вместе начнём добиваться цели! Загадали?! Я - да! Вперёд!❤️

