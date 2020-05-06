Ивлеева показала свои фото до переезда в Москву

Москва, 6 мая. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, как 5 лет назад переехала в Москву из Петербурга.

Разбирая фотоальбомы на карантине Ивлеева нашла фотографии пятилетней давности. По словам интернет-знаменитости, на первых порах в столице ей пришлось нелегко.

«Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес», — пишет Ивлеева.

Она признается, что недавно поймала себя на мысли, что стала меньше мечтать и больше не ставит перед собой конкретных целей.

«Безусловно я много работаю, и, кажется, что у меня все схвачено. С одной стороны так и есть, а с другой — я несусь по волнам своих достижений, и в меру амбиций одно дельце вытекает из другого. Пять лет назад у меня были более конкретные мечты: переезд, комфортные условия жизни и, кстати, я действительно загадывала себе ТЭФИ», — отмечает телеведущая.

Напомним, что в прошлом году Настя Ивлеева получила ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма».

Она опубликовала старые фото в Instagram. В тот период у нее завязывались отношения с выпускником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным. Музыкант и посоветовал ей завести блог в Instagram и снимать вайны.

Недавно Ивлеева показала поклонникам свой провальный танец на шесте. Она попыталась повторить профессиональные движения на пилоне, но оконфузилась — рухнула с него. Видеоролик с танцем блогер разместила в своем Instagram.