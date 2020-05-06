Рудковской посоветовали уйти от двойных стандартов, защищая своего ребенка в суде

Москва, 6 мая. Юрист и журналист Екатерина Гордон посоветовала продюсеру Яне Рудковской следить за собственными высказываниями и избегать политики двойных стандартов, защищая своего сына в суде.

Гордон обратила внимание на тот факт, что Рудковская руководствуется политикой двойных стандартов. Она напомнила об инциденте, который произошел три года назад на шоу «Топ Мини Моделс». Тогда продюсер назвала умственно отсталой одну из юных участниц. Юрист отмечает, что у матери девочки тоже есть все основания подать в суд на Рудковскую.

Гордон посоветовала продюсеру прекратить подобные высказывания в отношении других детей и только потом судить кого-то за аналогичные поступки, передают Nation News.

Напомним, ранее журнал StarHit опубликовал материал, в котором утверждалось, что в поведении сына Рудковской и Евгения Плющенко Александра якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях, передает Infox.

Подобные слухи возмутили Рудковскую и ее мужа. Сейчас пара намерена пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить их распространение. Адвокат звездной пары подчеркнул, что новости о синдроме Аспергера не соответствуют действительности.

Сам же Гном Гномыч, как зовут в семье Александра, позднее записал видеообращение к экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину, заявив, что он не должен постоянно улыбаться, потому что «не дурачок какой-то».

Певица Валерия поддержала звездную пару, заявив, что журналисты, написавшие, что Саша Плющенко якобы страдает от психического расстройства, в погоне за хайпом перегнули палку. Она выразила надежду, что сам Саша не узнает об этих публикациях. Однако, как показывает практика, полностью оградить ребенка от информационного поля просто невозможно.