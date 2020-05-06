Глава Подмосковья рассказал, как будут отменяться карантинные меры после 12 мая

Москва, 6 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал возможное ослабление карантинных мер с 12 мая. По его словам, чтобы принять такое решение, сначала необходимо убедиться, что в регионе удалось остановить распространение вируса.

Как объяснил Воробьев, на тех предприятиях, которые начнут работу с 12 мая, будет введена новая должность – стюард. Его задачей станет следить за тем, чтобы сотрудники носили маски. Также он будет отслеживать самочувствие работников.

«Сейчас предприятие [будет] обязано проверить у своих сотрудников температуру. Будет специально выделенный человек — контролер, стюард, — который заботится о тех, кто приходит на работу, и вместе с тем контролирует ношение респиратора и маски, соблюдение всех требований, которые предписаны главным санитарным врачом нашего региона. Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что эти меры коснутся предприятий во всех сферах деятельности – от строительных до космических. Кроме того, в регионе будут вводиться и другие ограничительные мероприятия, задачей которых станет остановка распространения коронавируса.

Воробьев напомнил, что лидер страны Владимир Путин призвал к вдумчивым и аккуратным действиям при отмене карантинных ограничений в российских регионах. По словам руководителя Московской области, пока что рано говорить о том, что 12 мая будут сняты ограничения на работу всех компаний региона.

О вспышке нового вида коронавируса в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась и уже унесла более 258 тысяч жизней по всей планете. 1537 летальных исхода зафиксировано в России. В рамках борьбы с COVID-19 власти РФ предприняли жесткие ограничительные меры.

Накануне в Минобороны России заявили, что считают коронавирус серьезной угрозой из-за его массовости и скорости распространения.