В России запущен навигатор по мерам поддержки населения в условиях пандемии

Москва, 6 мая. Агентство стратегических инициатив (АСИ) обнародовало сборник из 32 федеральных мер поддержки населения в условиях карантина.

«Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент», — подчеркивает гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она подчеркивает, что АСИ постаралось сделать навигатор максимально удобным для пользователей с точки зрения содержательного наполнения. Отмечается, что документ содержит информацию, о том, кто может рассчитывать на поддержку, а также инструкции, объясняющие порядок пользования определенными мерами.

Пользователи смогут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия документов и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами и т. д.

В АСИ напоминают, что для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до 3-х лет и от 3-х до 7-и лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребенка. Нуждающиеся семьи смогут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ.

Иностранные граждане, не имеющие возможности выехать из РФ, получат информацию о том, как продлить срок действия виз, а российские граждане, застрявшие за границей — как подать заявление на централизованное возвращение и получить материальную помощь.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.